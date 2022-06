Ouders en experten waarschuwen voor flauwval challenge op Tiktok: “Je kan in coma raken of erger”

De flauwval challenge - ook wel blackout challenge genoemd - doet weer de ronde op TikTok. Gebruikers van de populaire app worden hierbij uitgedaagd om zichzelf te filmen terwijl ze hun adem inhouden. Dat doen ze tot ze flauwvallen. “Maar je kan daarvan in coma raken of erger.”

Een moeder uit het Nederlandse Roermond vertelde woensdag hoe haar elfjarige dochter veertig minuten buiten westen was door zo’n online challenge. En in het Verenigd Koninkrijk komt een twaalfjarige jongen al weken in het nieuws omdat hij sinds april in coma ligt. Ook hij deed mee aan de flauwval challenge.

Het is niet de eerste keer dat de challenge de ronde doet. “ Rond 2017 was de flauwval challenge ook al populair. Tot er een jongen aan overleed” zegt mediapedagoog Jacqueline Kleijer aan De Telegraaf. “Toen werd het duidelijk dat choking- en flauwval challenges gevaarlijk zijn: je kan er tijdelijk high van worden als je weer bijkomt, maar je kan dus ook in coma raken of erger. Maar nu lijkt de hype terug van weggeweest. Volwassenen denken dat iets een gepasseerd station is, terwijl het voor huidige pubers spannend en nieuw is. ’’

Waarschuwen

En ook Geert Reynders vindt het pijnlijk dat dit soort challenges weer de ronde doen. Samen met zijn vrouw en dochter maakt hij er zijn missie van om ouders en leerkrachten bewust te maken van de uitdagingen die jongeren met elkaar delen op Instagram, Tiktok of andere kanalen. Zij verloren in mei 2017 hun zoon Tim. Hij was alleen thuis en deed mee aan een ’choking challenge’. Het ging mis en Tim overleed op zestienjarige leeftijd.

Geert en zijn vrouw verdiepten zich na Tims dood in de wereld van de online uitdagingen. “Wij hadden werkelijk geen idee wat kinderen zoal te zien krijgen. We hadden dit uiteraard graag eerder geweten, dan hadden we er met Tim over kunnen praten.’’ Ze hebben de stichting T.I.M opgericht, Tegen Internet Misstanden, en geven onder meer voorlichting over dit soort challenges.