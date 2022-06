Spontane staking uitgebroken bij Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel

Bij de industriële bakkerij Lantmännen Unibake is woensdagavond een spontane staking uitgebroken, zo meldt Luc Debast, vakbondssecretaris bij ACV Voeding en Diensten donderdag. De staking duurt donderdagochtend nog voort, zowel in de vestiging in Londerzeel als die in Brussel.

De staking is uitgebroken uit onvrede met de lopende onderhandelingen over de herstructurering, stelt Debast. Eind januari kondigde de directie de intentie aan om de bakkerij in Brussel begin 2023 te sluiten en de vestiging in Londerzeel te reorganiseren. In totaal zouden een zeventigtal banen verdwijnen.

“Ondertussen zijn we zes maanden verder, en hebben we eigenlijk nog geen extra duidelijkheid gekregen over welke jobs exact geïmpacteerd zouden zijn”, zegt ACV-secretaris Debast. “We staan nog erg ver af van een redelijk voorstel voor een sociaal plan.”

De onderhandelingen lopen volgens Debast ook “bijzonder moeizaam”. “De directie vraagt inspanningen op vlak van loon en flexibiliteit die niet fair zijn. Het ongenoegen zit erg diep.” De werknemers in Brussel en Londerzeel legden in de late avond van woensdag het werk neer. De nachtploeg en de ochtendploeg van donderdag heeft niet gewerkt, en ook de middagploeg zou niet starten.

Normaal gezien zouden directie en vakbonden volgende week woensdag opnieuw aan tafel gaan zitten voor verdere onderhandelingen. Mogelijk komen de twee partijen door de staking vroeger bijeen.

Op dit moment werken er zowat 230 mensen bij Lantmännen Unibake in Londerzeel en Brussel. Behalve die twee vestigingen is er nog een derde in België in Moeskroen: daar zou de herstructurering geen impact hebben. De bakkerijen leveren brood en koffiekoeken aan onder andere supermarkten, restaurants, hotels, traiteurs en broodjeszaken.