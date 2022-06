Ex-bondskanselier Schröder wil uitleg over verlies van kantoor

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder wil van een commissie van de Bondsdag opheldering over het besluit hem een door de staat betaald kantoor met personeel af te nemen. De commissie had daartoe besloten omdat de sociaaldemocraat ondanks de Russische invasie in Oekraïne geen afstand wil nemen van president Vladimir Poetin.

De advocaat van Schröder heeft in een brief aan de commissie laten weten dat Schröder “via de media” moest vernemen dat hij zijn kantoor met personeel moet opgeven. Schröder wil officieel op de hoogte worden gesteld van het besluit, zodat hij goed kan onderzoeken op welke gronden die stap is gezet. De oud-bondskanselier zou dan eventueel beroep kunnen aantekenen tegen het besluit.

De advocaat liet weten dat Schröder niet uit is op een rechtszaak over de kwestie. Hij hoopt door overleg tot een regeling te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Schröder regeerde van 1998 tot 2005 samen met de Groenen. Hij werd later een vooraanstaand lobbyist voor Russische staatsenergiebedrijven zoals Rosneft en Gazprom. In de huidige crisis met Rusland geldt de staatsman als een adept van Poetin. Schröder besloot onlangs na kritiek te stoppen als voorzitter van de raad van toezicht van Rosneft. Hij is nog wel betrokken bij de gasleidingsprojecten Nord Stream en Nord Stream 2.