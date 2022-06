Nederlandse fractieleider in tranen na uithaal Geert Wilders: “U bent de tassendrager van premier Rutte” — © Tweede Kamer

Een debat in de Tweede Kamer over de voorjaarsnota kende een heftig moment voor de Nederlandse fractieleider Sophie Hermans (VVD). Een uithaal van PVV-leider Geert Wilders waarbij hij Hermans de “tassendrager van premier Mark Rutte” noemde, was voor haar een zware klap. Duidelijk geëmotioneerd reageerde ze op de beschuldiging: “Ik sta hier met de allerbeste intenties om goede dingen voor Nederland te doen. Ik vind het prima om het debat te voeren, maar alstublieft op de inhoud, en niet op de persoon.”