ISIS-leider opgepakt bij Amerikaanse operatie in Syrië

De door de Verenigde Staten geleide coalitie heeft een leider van terreurmilitie IS gearresteerd tijdens een operatie in het noorden van Syrië. “Hij is een ervaren bommenmaker en een hooggeplaatst vertegenwoordiger van de Syrische tak van Islamitische Staat”, zo maakte het bondgenootschap donderdagochtend bekend. Er werden geen nadere gegevens verstrekt over de identiteit van de man.