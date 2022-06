Neem je agenda erbij, Premier League geeft kalender van nieuw seizoen: Kevin De Bruyne begint met Manchester City tegen West Ham

© Manchester City FC via Getty Ima

De Premier League heeft de kalender voor het seizoen 2022-2023 vrijgegeven. Het nieuwe seizoen begint dit jaar op 5 augustus, een week vroeger dan vorig jaar. Het belooft dan ook een erg druk voetbaljaar te worden, wegens het WK in Qatar dat middenin het seizoen valt.

Het nieuwe seizoen wordt op vrijdag 5 augustus op gang getrapt met een Londens duel tussen Crystal Palace, de ploeg van Christian Benteke, en Arsenal, de werkgever van Sambi Lokonga. Verder staan op de openingsdag geen andere duels gepland.

Twee dagen later opent Kevin De Bruyne zijn seizoen met titelverdediger Manchester City op verplaatsing tegen West Ham. De Citizens hopen dit jaar een vijfde landstitel in zes seizoenen te pakken. Grootste uitdager daarbij wordt wellicht opnieuw Liverpool, dat in zijn eerste wedstrijd van het seizoen aan de bak moet tegen promovendus Fulham.

Naast Fulham krijgen ook de twee andere nieuwkomers geen makkelijke tegenstander op de openingsspeeldag. Zo begint Nottingham Forest, dat na 23 jaar afwezigheid terug in de hoogste Engelse voetbalklasse aantreedt, tegen het ambitieuze Newcastle. Bournemouth krijgt een duel met Aston Villa voorgeschoteld.

Chelsea, waar met Romelu Lukaku en Michy Batshuayi de nummer één en twee in de Belgische topschutterstand (voorlopig nog) rondlopen, geeft in zijn eerste wedstrijd van het seizoen partij aan het Everton van voormalig Chelsea-legende Frank Lampard.

Leandro Trossard opent met Brighton op verplaatsing tegen Manchester United, dat onder kersvers Nederlands trainer Erik ten Hag terug wil meedoen aan de top.

Rode Duivels Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet (uitgeleend aan Torino) openen hun seizoen met Leicester in eigen huis tegen Brentford. Leander Dendoncker hoopt met Wolverhampton het seizoen positief aan te vatten tegen Leeds.

De Premier League wordt onderbroken op 12 november, amper negen dagen voor de start van het WK in Qatar. De dag na Kerstmis, op Boxing Day, wordt de competitie hernomen. (belga)