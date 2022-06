Ghislaine Maxwell vraagt celstraf “ver onder 20 jaar” omwille van “moeilijke jeugd” en doodsbedreigingen in gevangenis

De Amerikaanse autoriteiten hadden een gevangenisstraf van twintig jaar geëist voor Maxwell. Volgens haar advocaten is dat dus een veel te zware straf. Ze voeren als verzachtende omstandigheden ook aan dat de Britse wordt bedreigd in de gevangenis, en dat ze een emotioneel moeilijke jeugd kende.

“Eén van haar medegevangenen schepte in de gevangenis al op dat haar geld was aangeboden om Maxwell te vermoorden, en dat ze van plan was om haar te wurgen in haar slaap”, aldus de advocaat van Maxwell. Wat haar moeilijke jeugd betreft, voerde de advocaat aan dat “Ghislaine zich levendig de dag herinnert toen ze als 13-jarige een punaise in de muur van haar kamer hamerde om een poster met een paard op te hangen. Haar vader werd daarop woest, nam de hamer af, en sloeg daarmee op haar hand.”

Maxwell werd eind vorig jaar veroordeeld voor haar betrokkenheid in de handel van minderjarige meisjes – sommige zelfs amper 14 jaar oud. Op 28 juni beslist de rechter over de strafmaat. Ze riskeert een maximumstraf van 55 jaar.