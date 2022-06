Nederlandse reissector sleept Schiphol voor rechter wegens chaos op luchthaven

De ANVR vreest dat een groot aantal reisorganisaties failliet kan gaan als gevolg van de problemen. Ook omdat reisorganisaties wettelijk verplicht zijn om de kosten voor het annuleren van vakanties op zich te nemen. De vraag daarbij is of alle gemaakte kosten, zoals die van hotels en excursies door het annuleren van vakanties, wel allemaal verhaald kunnen worden. Zeker omdat voor vrijwel alle bedrijven in de reisbranche geldt dat ze weinig vet op de botten hebben na twee jaar van “corona-ellende”, zo klinkt het.

