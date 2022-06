Frankrijk zet zich schrap voor hittegolf met pieken tot 40 graden

Het land wordt sinds dinsdag geteisterd door een hittegolf die vanuit de Maghreb via Spanje is aangekomen en eerst het zuidwesten heeft getroffen alvorens zich uit te breiden. In de hele zuidelijke helft van het land werden woensdag temperaturen tussen 30 en 35 graden gemeten.

Météo-France verwacht donderdag maximumwaarden van 34 tot 38 graden in de zuidelijke helft van het land, met plaatselijk enkele mogelijke uitschieters naar 39/40 graden. In de noordelijke helft zal het over het algemeen koeler zijn, met temperaturen tussen 25 en 30 graden.

De hitte zal vrijdag in een groot deel van het land verzengend zijn, waarbij de hittegolf zich uitbreidt naar de noordelijke regio’s en verder intensiveert in het westen en zuiden. Op het heetst van de middag verwacht Météo-France in deze streken 36 tot 39 graden, en plaatselijk zouden de thermometers in de schaduw 40 graden kunnen bereiken.

Als gevolg van de opwarming van de aarde neemt het aantal hittegolven over de hele wereld toe, ook in Frankrijk, waar deze hittegolf vroeger komt dan ooit, nog voor die van 2017 en 2005, die op 18 juni begonnen.

Spanje

Spanje heeft het de afgelopen zes dagen ook erg warm gehad, met temperaturen die op sommige plaatsen de 40 graden overschreden. Het land had donderdag te kampen met verschillende branden. Het meest verontrustend was de situatie in de buurt van Baldomar, in de Catalaanse provincie Lleida, waar het vuur al 500 hectare bos heeft verwoest, maar volgens de Catalaanse regionale regering “het potentieel” heeft om zich tot 20.000 hectare uit te breiden.

In Lleida worden voor donderdag temperaturen tot 41 graden verwacht, aldus het Spaanse Meteorologische Agentschap (Aemet), dat ook temperaturen van meer dan 40 graden voorspelt in Badajoz (zuidwesten) en Zaragoza (noordoosten).