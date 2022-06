België in top drie van EU-landen met meeste openstaande vacatures

In de eurozone kwam het percentage openstaande vacatures in het eerste kwartaal van dit jaar uit op gemiddeld 3,1 procent van het totale werkaanbod. In dezelfde periode vorig jaar lag het aantal openstaande vacatures op 2,1 procent, in het laatste kwartaal op 2,8 procent. Maar ook tegenover de periode voor corona zijn er nu meer openstaande vacatures (+0,9 procent).

België ligt ver boven het Europese gemiddelde, met 4,8 procent openstaande vacatures. Enkel Tsjechië (5,3 procent) en Nederland (4,9 procent) kampen met een nog krappere arbeidsmarkt. De minste openstaande vacatures zijn er in Griekenland (0,8 procent) en in Spanje en Bulgarije (0,9 procent).

De krapte in Europa is het meest voelbaar in de dienstensector met onder meer horeca en toerisme (gemiddeld 3,6 procent openstaande vacatures), en iets minder in de industrie en bouw (2,9 procent). In Vlaanderen noteert de VDAB al bijna een jaar historisch hoge vacaturecijfers.