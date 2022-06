Dieven gaan ervandoor met gitaren van Wim Soutaer en zijn band: “De spullen werden al aangeboden in een pandjeshuis”

In een Facebookpost roept zanger Wim Soutaer op om uit te kijken naar enkele gestolen spullen van hem en zijn Soulbrothers. De muziekinstrumenten werden vorige week gestolen uit een bestelwagen in Ternat.

In de nacht van 7 op 8 juni werd ingebroken in een bestelwagen in de Processiestraat in Ternat. En dat is vervelend nieuws voor de Soulbrothers, het muzikale project rond Wim Soutaer, Charles Van Domburg, Vincent Goeminne en Studio Haifax in Ternat. “Wij zijn de vaste techniekers voor de optredens van de Soulbrothers”, zegt Pieter Begard, de zaakvoerder van Studio Haifax. (Lees verder onder de post)

Het is dan ook na een optreden vorige week dinsdag dat de inbraak plaatsvond. “Normaal rijd ik na een optreden altijd naar het magazijn waar ik het materiaal dan veilig kan opbergen. Maar het was al laat en het zijn korte nachten, dus ik parkeerde de bestelwagen gewoon voor de deur bij mij thuis”, zegt zaakvoerder Pieter.

Gitaren

De dief of dieven wisten duidelijk waar ze mee bezig waren. Ze namen hun tijd om de bestelwagen open te breken en gingen uiteindelijk aan de haal met drie gitaren, drie keyboards, een pedalboard van de muzikanten van de Soulbrothers en een digitaal mengpaneel van Studio Haifax. De waarde van de gestolen instrumenten schat Pieter op 25.000 euro.

“Het was een gerichte diefstal, want momenteel zijn instrumenten zeer moeilijk te verkrijgen. De dief zal weten dat er zeker een markt voor is en dat veel geld betaald wordt voor instrumenten. Maar ondertussen worden foto’s van de gestolen spullen al gretig gedeeld, waardoor de dief er niet veel mee zal kunnen doen.”

Pandjeshuis

En effectief, deze week trok een persoon met een van de gestolen gitaren naar een pandjeshuis in de buurt van Wevelgem. “De persoon meldde dat er nog andere spullen waren die hij kon verkopen. Toen de uitbater een identiteitsbewijs vroeg, ging de verkoper weg. Aan de hand van de foto’s op het internet herkende de uitbater van de winkel de gestolen gitaar. De politie gaat nu de camerabeelden bekijken om de verdachte op te sporen”, zegt Pieter.

Een vervelende inbraak dus voor de Soulbrothers en Studio Haifax, die voor een drukke zomer staan. “We hebben uiteraard wel wat reservemateriaal, dus hun optredens komen niet in het gedrang. Maar het zal ook voor ons moeilijk en duur zijn om de gestolen spullen te vervangen”, besluit Pieter.

Wie tips heeft over de diefstal of de gestolen spullen ergens aangeboden ziet worden, neemt best contact op met politiezone TARL.