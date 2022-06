Europese leiders bezoeken Irpin: “Deze plek vertegenwoordigt heldhaftigheid van de Oekraïeners, maar ook de Russische barbaarsheid”

De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, en de Italiaanse premier Mario Draghi hebben donderdagochtend een bezoek gebracht aan Irpin, de voorstad van Kiev die in de eerste weken van de Russische invasie in Oekraïne verwoest werd. “Deze plek vertegenwoordigt heldhaftigheid van de Oekraïeners, maar ook de Russische barbaarsheid”, klonk het bij Macron.

De Franse president prees het Oekraïense leger, omdat in Irpin de opmars van de Russen richting de hoofdstad gestopt werd. “Deze plek vertegenwoordigt de heldhaftigheid van het leger en het Oekraïense volk, maar daarnaast zijn er sporen van barbaarsheid. In Irpin zijn de stigmata van de barbaarsheid van de Russen en de eerste sporen van oorlogsmisdaden te zien.” Macron zei dan ook hij hoopt dat “die oorlogsmisdaden berecht zouden worden.”

Macron verdedigde zich ook toen hij door journalisten werd gevraagd naar zijn uitspraken dat “men Rusland niet hoeft te vernederen”, uitspraken die in Oekraïne hevige kritiek uitlokten. “Frankrijk staat sinds de eerste dag aan de zijde van Oekraïne. Wij staan ondubbelzinnig aan de zijde van de Oekraïeners.”

Scholz: “Russische brutaliteit is eenvoudigweg uit op vernietiging en verovering”

Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz veroordeelde de “brutaliteit” van de Russen. “Er zijn onschuldige burgers getroffen, huizen zijn vernield. Een hele stad waarin er überhaupt geen militaire structuren aanwezig waren, is verwoest. Dat zegt veel over de brutaliteit van de Russische aanvalsoorlog die eenvoudigweg uit is op vernietiging en verovering. Rusland voert deze oorlog met een grote brutaliteit zonder eerbied voor een mensenleven. En daaraan moet ook een einde komen”, zei de Duitse regeringsleider.

“Wij zullen alles heropbouwen”, verzekerde de Italiaanse premier Mario Draghi dan ook.

