“Waarom rijdt die man gewoon door?”: Lindsey (30) loopt vier breuken op in gezicht na aanrijding door speedbike

Lokeren

Lindsey Goeman (30) uit Eksaarde (Lokeren) was dinsdagnamiddag omstreeks 16.15 uur met haar fiets op weg naar huis. Bij een inhaalmanoeuvre werd ze langs achter aangereden door een man op een speedbike. “Ik herinner me alleen nog dat ik plots een stuur zag, daarna werd het zwart”, vertelt Lindsey. De man op de speedbike was nergens te bespeuren. Lindsey houdt vier breuken in het gezicht over aan haar val en hoopt dat de man zich alsnog gaat aangeven.