Arrest legt bommetje onder ons onderwijs: Grondwettelijk Hof vernietigt eindtermen

De krachtmeting tussen het katholiek onderwijs en de Vlaamse regering is eindelijk beslecht. In haar arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de nieuwe eindtermen voor het tweede tot het zesde middelbaar een fundamentele inbreuk zijn op de vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat die eindtermen - in februari vorig jaar goedgekeurd door het Vlaamse parlement - de prullenmand in mogen. Om de regering de tijd te geven om nieuwe eindtermen te ontwikkelen, blijven de nieuwe wel van kracht tot het schooljaar 2024-2025.

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. — © BELGA

Het katholiek onderwijs was meteen na die goedkeuring door het parlement naar het Grondwettelijk Hof gestapt, gesteund door zo’n 113 schoolbesturen en de Steinerscholen. Volgens de grootste onderwijskoepel van Vlaanderen vormden de nieuwe eindtermen een ernstige bedreiging voor de vrijheid van ons onderwijs.

De eindtermen leggen de minimumleerstof vast die álle leerlingen moeten beheersen. Het zijn de koepels en de uitgeverijen die de eindtermen vertalen naar concreet lesmateriaal.

Te veel en te gedetailleerde eindtermen zouden scholen en leerkrachten herleiden tot de uitvoerders van een “staatspedagogiek”. Concreet zou er geen lestijd meer overblijven voor leerkrachten om eigen accenten te leggen in de klas. Vooral vanuit beroeps- en technische scholen was het protest groot omdat de nadruk te veel op de theorie kwam te leggen, en minder op de praktijk.

Een eerste slag in de oorlog tussen beide partijen werd in juli vorig jaar beslecht in het voordeel van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Het katholiek onderwijs wilde via een spoedprocedure de eindtermen schorsen, maar daar ging het Hof niet op in. En dus was het wachten op de uitspraak ten gronde, waarvan we nu het resultaat kennen.

De vraag is hoe het nu verder moet. De eindtermen voor het derde middelbaar waren al ingegaan en die voor het vierde middelbaar zouden op 1 september uitgerold worden. Om chaos te vermijden zullen de nieuwe eindtermen wel van kracht zijn tot het schooljaar 2024-2025.