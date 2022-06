Dion De Neve maakte gevoelige overstap van Zulte Waregem naar rivaal KV Kortrijk: “In het begin zag ik zo’n transfer niet echt zitten”

De overgang van Dion De Neve deed heel wat stof opwaaien in Zuid-West-Vlaanderen. Bij zijn ex-club en haar aanhang schoot de transfer in het verkeerde keelgat. “In het begin zag ik een overstap naar KV Kortrijk niet echt zitten.”

De Neve werd vorig seizoen ondergedompeld in het leven als profvoetballer. De 21-jarige rechtsbuiten stopte met school, woonde voor het eerst op zichzelf en was een aantal keer beslissend in een moeilijk seizoen bij Zulte Waregem. “Ik zat graag bij Essevee”, geeft Dion De Neve meteen eerlijk toe. “Ik had een contract tot het einde van juni en ik bleef wachten op een voorstel van de club, maar dat kwam er niet. Eind december nam KV Kortrijk contact op met mijn manager, maar ik zag die overstap eerst niet zitten. Toch moet je naar iedere partij luisteren, want zo was er ook nog interesse van Gent, Lecce, Nîmes en Hannover. Een overstap naar het buitenland was geen optie. Ik wil eerst nog bewijzen dat ik het 1A-niveau in België aankan.”

Gevoelige overstap

De transfer die hij eerst niet zag zitten, maakte hij toch. De Neve kreeg een verbintenis van drie jaar met een optie extra seizoen onder zijn neus geschoven in het Guldensporenstadion. “Belhocine gaf mij meteen een geruststellend gevoel”, zegt de jongeling. “Ik kan me vinden in de ambities en het sportieve project van KV Kortrijk. Dat de club mij een meerjarig contract aanbiedt, zegt ook wel iets vind ik. Natuurlijk snap ik de frustraties bij Zulte Waregem. Ik doorliep er de jeugdreeksen, maakte mijn profdebuut en had een belangrijk aandeel in sommige belangrijke wedstrijden. Uiteindelijk moet je ooit eens een keuze maken en voor jezelf kiezen om verder te kunnen gaan in je carrière.”

Dion De Neve, afgelopen seizoen nog speler van rivaal Zulte — © Peter Malaise

Na de hele transferheisa wil de nieuwe Kerel zich focussen op zijn nieuwe ploeg. “Van nature zie ik mezelf als een speler met een goede linker en kom het liefst uit op de rechterflank”, weet De Neve van zichzelf. “Als de coach me bijvoorbeeld nodig zou hebben in de verdediging, dan ga ik dat niet afwijzen. Ik wil me hier bewijzen en zo beslissend mogelijk zijn.”

KV Kortrijk trainde deze week voor het eerst. Morgen staat de oefenmatch tegen derde provincialer KdNS Heule al op het programma. “Ik kijk uit naar de match van morgen. De eerste week werd er stevig getraind en ik maakte al wat contact met mijn nieuwe ploeggenoten. Wanneer de internationals terug zijn van hun verplichtingen, geloof ik dat we over een sterke selectie beschikken.”