Ontvoerders crashen op kruispunt met slachtoffer (26) in koffer van Mini

De feiten speelden zich af op de parking van de McDonald’s in Merksem. — © Google Street View

Het snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft dinsdagnacht twee mannen opgepakt na een drieste poging tot ontvoering in Merksem. Ze duwden hun slachtoffer in de koffer van een Mini en probeerden met gierende banden te vluchten van de politie, maar crashten op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Noorderlaan.

De feiten speelden zich dinsdagnacht af. “Het slachtoffer zou met een smoes naar de parking van McDonald's aan de Lambrechtshoekenlaan in Merksem zijn gelokt. Daar zou hij geslagen zijn door een groep mannen”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. Korte tijd later kwam bij de Antwerpse politie een noodoproep binnen over het gevecht.

Op het moment dat de eerste politiepatrouilles toekwamen, duwden de daders hun slachtoffer snel in de koffer van een Mini en probeerden ze met openstaande kofferbak te ontkomen van de politie. “De bestuurder gaf plankgas en negeerde de rode verkeerslichten”, aldus Aerts. De achtervolging was echter slechts van korte duur, op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Noorderlaan crashte de Mini op de middenberm.

Het toegesnelde snelleresponsteam kon de twee mannen meteen arresteren. Het gaat om een 35-jarige man uit Elsene en een 37-jarige man uit Brussel. Hun slachtoffer, een 26-jarige man uit Wommelgem, raakte lichtgewond en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

De twee mannen, beide gekend bij politie en parket, zijn donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste hen aan te houden. “De onderzoeksrechter zal het verdere onderzoek leiden”, zegt Aerts. Dat onderzoek door de federale gerechtelijke politie moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze aanleiding van de feiten.