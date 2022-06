HET PUNT VAN VAN IMPE. “Bij N-VA is het zoals bij de Maya’s: ze kijken altijd uit naar een nieuwe dag des oordeels”

Het vertrek van Valerie Van Peel, veelbelovend parlementslid van N-VA, laat zowel de partij als de politiek met een stevige kater achter. Bij N-VA ligt nu de hele “zachte flank” open. De parlementsleden werden geconfronteerd met de uitholling van hun job. “Parlementsleden zijn stemmachines geworden”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “In 99,9% van de gevallen drukken ze op de knop die de partij hen opdraagt. Het is dringend tijd, voor de partijen, voor de politiek, en ook voor de pers, dat we het parlement herwaarderen.”

En we hebben het natuurlijk ook over een vaste klant in de podcast: Georges-Louis Bouchez. Die liep deze week nog eens een blauwtje op.