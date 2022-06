Rode Kruis riep bezoekers Graspop op om witte kledij te dragen. Zo goed hebben ze geluisterd

LEES OOK. “Laat je jeans en lederen jas thuis”: Rode Kruis doet oproep voor iedereen die naar Graspop gaat

Het was een gezellige drukte donderdagmiddag, met de eerste tienduizenden festivalgangers die verzamelden bij een biertje, of bij oude bekenden. De zon warmde het terrein toen al flink op. Hoewel het Rode Kruis woensdag opgeroepen had om witte kledij te dragen tegen zonnebrand, was een eerste trend van Graspop 2022 meteen zichtbaar: massaal zwarte festivaloutfits, als vanouds.

Er zijn veel stoute kinderen dit jaar, maar weinig witte shirts. “Waarom zouden we?”, vroeg een groepje Duitsers zich bij de hoofdingang af. Ze poseerden gewillig voor een foto, met hun warme patch jackets: jeansjasjes met logo’s van hardrockgroepen. In eerste instantie zagen we iets minder leder dan vroeger.

© Geert Van de Velde

© Geert Van de Velde

© Koen Bauters

Een uitzondering in de zwarte mensenzee was een Nederlands koppel uit Etten-Leur. Hij met wit marcelleke, zij met een wit topje van hun favoriete groep Volbeat. “Ja hoor, onze witte shirts zijn er speciaal tegen de zon,” aldus de man. “Maar als het vanavond koeler wordt, koop ik hier toch weer een zwart shirt. Van Iron Maiden, wellicht.” De merchandise-stand van die topact liet er overigens weinig misverstand over bestaan: alle kledij te koop is er zwart - de kleur van de liefde voor metal.

LEES OOK. “Die roze wc-borstel, oké, maar die geslachte geit gaat te ver”: 5 Graspop-medewerkers werken aan verlanglijstje van artiesten

© Geert Van de Velde

© Geert Van de Velde

(kbz)