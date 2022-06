Katholiek onderwijs “tevreden” over vernietiging nieuwe eindtermen

LEES OOK. Arrest legt bommetje onder ons onderwijs: Grondwettelijk Hof vernietigt eindtermen

Bisschop Johan Bonny, voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt in een eerste reactie op de beslissing van het Grondwettelijk Hof dat hij verheugd is “dat de checks and balances van onze rechtstaat goed werken. Ondertussen krijgen we heel veel opgeluchte reacties uit ons netwerk van besturen, directies en leraren. Dit laat ons toe om vanuit vrijheid aan de kwaliteit van onderwijs verder te werken, overtuigd van de professionaliteit van leraren en schoolleiders.” Op een persconferentie donderdagnamiddag vulde hij aan: “Wij zijn ook grote verdedigers van goede scholen en kwaliteitsvol onderwijs. Dit is geen vertragingsmanoeuvre van onze kant. Integendeel wij willen de dossiers die kwaliteitsvol onderwijs mogelijk maken ook zo goed en vlug mogelijk verder zetten.”

“Eindtermen zijn belangrijk, maar niet het enige criterium”, ging de bisschop verder. “Als er een nieuwe ronde tafel komt over goed onderwijs, zouden daar ook statistieken op tafel moeten komen over kinderarmoede, of over het aantal kinderen dat in een moeilijke thuissituatie leeft. Of over het stijgende aantal leerlingen met een beperking. Ook het lerarentekort is een belangrijke factor. Men moet alle factoren die meespelen in rekening nemen en niet alleen focussen op de eindtermen.”

“Jammer”

Ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is tevreden. “We zijn heel tevreden dat het Grondwettelijk Hof onze verzuchtingen erkent. Daardoor krijgen scholen en leraren opnieuw de ruimte die ze nodig hebben om onze leerlingen vanuit het eigen pedagogisch project kwaliteitsvol onderwijs te bieden”, laat hij in een persbericht weten.

“Toch blijven we het jammer vinden dat we deze procedure hebben moeten voeren. Al in 2020 hebben we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangeboden om samen met de overheid die set eindtermen grondig te versoberen. Vandaag herhalen we het aanbod om aan nieuwe eindtermen te werken. Ondertussen zullen we, onder meer via onze nieuwe leerplannen, onze scholen zo goed mogelijk bijstaan in de overgangsperiode die nu aanbreekt.”

Over wat dit betekent voor de leerlingen zei Boeve tijdens de persconferentie donderdag: “We moeten nu met de andere onderwijsverstrekkers overleggen hoe we dit aanpakken. Het heeft alleszins geen zin om nu nog leerplannen en drukke lessentabellen te ontwikkelen voor het vijfde en zesde middelbaar op basis van die nieuwe eindtermen. De nieuwe leerplannen zullen wellicht het midden houden tussen de oude en de nieuwe eindtermen.”

(sgg)