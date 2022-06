Europese gasprijs op hoogste peil sinds begin maart

De Europese gasprijs is donderdag met bijna een kwart gestegen, nu er vanuit Rusland steeds minder aardgas naar het Europese continent vloeit. De prijsstijging donderdag komt bovenop de 46 procent toename van eerder deze week. De toonaangevende Nederlandse TTF-future kostte donderdag even 148,99 euro per megawattuur, het hoogste peil sinds begin maart. Later op de dag zakte de prijs opnieuw, tot 136 euro.

Gazprom heeft deze week de leveringen naar Duitsland via de Nord Stream-pijpleiding met 60 procent teruggeschroefd en ook de Italianen (Eni), Fransen (Engie) en Oostenrijkers (OMV) zagen de gasleveringen vanuit Rusland teruglopen.

Eerder werd voor bepaalde landen zoals Polen de gaskraan al helemaal dichtgedraaid, zogenaamd omdat ze weigerden in roebels betalen.

Volgens Gazprom zijn de beperkte leveringen via de Nord Stream-pijpleiding te wijten aan technische problemen rond een onderdeel van Siemens, maar Duitsland meent dat er politieke motieven achter schuilen. Gazprom vreest ook dat het probleem niet snel opgelost zal raken. Sinds de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland wordt energie ingezet als geopolitiek wapen.

Alexej Miller, de topman van Gazprom, reageerde donderdag dat het zelf de spelregels bepaalt. “Het is ons product, dus onze regels”, zei hij vanop het Economisch Forum in Sint-Petersburg. “Rusland is een betrouwbare leveranciers voor de vrienden van Rusland.”

Door de hoge temperaturen in grote delen van Europa hebben de gezinnen op dit moment nauwelijks gas nodig om zich te verwarmen. Maar bepaalde industriële sectoren zoals de chemie of staal, blijven wel kwetsbaar voor de stijgende gasprijs. Voorlopig zijn er nog geen problemen voor de Duitse industrie, al roept de regulator wel op om spaarzaam te zijn.

Naast de spanningen met Gazprom is er ook nog een panne bij een leverancier van lng (vloeibaar aardgas, red.) in Texas, als gevolg van een brand in een terminal. De bevoorradingsproblemen zouden daar langer duren dan verwacht, klonk het donderdag. Lng wordt in Europa beschouwd als een belangrijk alternatief voor Russisch gas.