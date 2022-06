OVERZICHT. Op welke dagen kan je hinder verwachten op de luchthaven?

Zorgeloos op reis gaan met het vliegtuig? Wie dacht dat het weer zomaar kon, is eraan voor de moeite. Of toch op een aantal dagen tijdens de zomervakantie. Want zowel op verschillende luchthavens in ons land als bij de vliegtuigmaatschappijen legt het personeel het werk neer. Waar en op welke vertrekdata kan je als reiziger hinder verwachten? Een overzicht.

BRUSSELS AIRPORT

Op maandag 20 juni is er een nationale actiedag op Brussels Airport in Zaventem. Een groot deel van het personeel van G4S, dat instaat voor de beveiliging, legt het werk neer. De luchthaven zelf verwacht “ernstige verstoringen van de dienstverlening”. Ze verzoeken vertrekkende passagiers om indien mogelijk hun vlucht om te boeken naar een latere datum. Daarnaast worden ook vluchten geannuleerd, de betrokken luchtvaartmaatschappijen nemen zelf contact op met hun passagiers.

Wie toch kan vertrekken op maandag, wordt aangeraden ruim op voorhand aanwezig te zijn. Brussels Airport raad aan om hun tool te gebruiken om uit te rekenen hoe laat je het best naar Zaventem afzakt.

LUCHTHAVEN OOSTENDE EN DEURNE

De kleine luchthavens van Oostende en Deurne (Antwerpen) verwachten geen hinder tijdens de nationale vakbondsbetoging op maandag 20 juni in Brussel. “We zullen volledig operationeel zijn en we zullen zelfs extra passagiersvluchten, alsook extra cargo ontvangen op 20 juni”, klinkt het.

BRUSSELS AIRLINES

Wie vliegt met Brussels Airlines, kan mogelijk voor problemen komen te staan op 23, 24 en 25 juni. Helemaal zeker is dat nog niet, maar de luchtvaartmaatschappij heeft wel al aangekondigd dat de kans “heel groot” is dat er volgende week drie dagen gestaakt wordt.

Reden voor de staking is de te hoge werkdruk bij Brussels Airlines. Zowel de piloten als het cabinepersoneel eisen structurele oplossingen. De piloten zijn daarnaast ook ontevreden dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren. Bovendien zijn er klachten over betalingen die niet correct worden uitgevoerd en werkroosters die te laat worden gepubliceerd. Dat de piloten zullen staken volgende week, is dus zo goed als zeker.

TUI FLY

Luchtvaartmaatschappij TUI fly zegt dan weer dat ze alle geplande vluchten op maandag 20 juni zullen kunnen uitvoeren, maar dat de impact op sommige vluchten wel voelbaar zal zijn. Voor vertrekkende passagiers: “Sommige vluchten, vooral de langeafstandsvluchten, zullen zoals voorzien vanuit Brussels Airport kunnen vertrekken, maar mogelijk met een ander vertrekuur. Andere vluchten worden omgeleid naar de regionale luchthavens van Oostende, Luik en Antwerpen.” Er is ook een transfer voorzien vanuit Brussels Airport naar de alternatieve regionale vertrekluchthaven.

Voor terugkerende passagiers: “Wie op 20 juni terugvliegt naar Brussels Airport kan ook impact van de staking ondervinden. Sommige vluchten worden omgeleid naar de regionale luchthavens van Oostende, Luik en Antwerpen. Er is een transfer voorzien die je terug naar Brussels Airport brengt.”

RYANAIR

Wie vliegt met Ryanair vanuit Zaventem moet op de nationale actiedag rekening houden met de hinder of vertraging op de luchthaven. Maar ook het personeel van de luchtvaartmaatschappij zelf denkt erover het werk neer te leggen. Volgens de vakbonden respecteert Ryanair in zijn voorstellen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst de Belgische arbeidswetgeving niet. Ze klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving. Mocht het tot een staking komen, dan zal die volgens vakbondsman Didier Lebbe (CNE) drie dagen duren en plaatsvinden tijdens een weekend eind juni of begin juli.

Bij Ryanair in Spanje hebben de vakbonden al eerder opgeroepen om te staken. Daar gaat het om de dagen 24, 25, 26 en 30 juni en 1 en 2 juli. Ook in Portugal is het Ryanair-personeel opgeroepen om te staken, eveneens op 24, 25 en 26 juni.

Luchthaven van Schiphol

De situatie op de luchthaven van Schiphol, in Amsterdam, is momenteel erg onvoorspelbaar. Door allerlei acties en tekort aan personeel moeten reizigers soms uren aanschuiven om hun bagage in te checken of om door de veiligheidscontroles te geraken. Heel wat passagiers zien hun vakantie in het water vallen door de onverwacht lange reistijd. Veel beterschap zit er de komende dagen ook niet in: de luchthaven zelf communiceerde al dat nog zekere honderdduizenden vakantiegangers hun vlucht zullen moeten omboeken door een hoop gewijzigde of geschrapte vluchten.

Wat te doen? Wie geen melding krijgt van een gewijzigde of geschrapte vlucht, mag er van uitgaan dat de geplande vlucht doorgaat. Het is dan wel aangeraden om ruim op voorhand op de luchthaven te zijn. Minstens drie uur, zelfs bij korte vluchten.