Rechtszaak van 768 miljoen pond tegen Apple in Verenigd Koninkrijk voor vertraagde iPhones

Voor het Competition Appeal Tribunal in Londen beschuldigde de consumentenwaakhond Apple ervan de prestaties van oude iPhones te hebben verminderd om een “terugroepactie en dure herstellingen van oude toestellen te vermijden” door middel van updates. Het doel van de rechtszaak is om tot 25 miljoen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk schadeloos te stellen.

Apple bood in december 2017 zijn excuses aan en erkende dat het sommige van zijn iPhones opzettelijk trager had gemaakt om hun verouderde batterij te compenseren en te voorkomen dat de toestellen onverwacht zouden uitschakelen. Het bedrijf ontkende elke poging tot geprogrammeerde veroudering.

Sindsdien is de techgigant in verschillende landen voor de rechter gedaagd. In de Verenigde Staten werd het bedrijf veroordeeld tot een schadevergoeding van 500 miljoen dollar (477 miljoen euro) aan de eigenaars van oude modellen. In Frankrijk kreeg Apple een boete van 25 miljoen euro omdat het niet gewaarschuwd had dat updates oudere smartphones zouden kunnen vertragen.

“Wij hebben nooit iets gedaan, en zouden nooit iets doen, om opzettelijk de levensduur van Apple-producten te verkorten of de gebruikservaring te verslechteren” om klanten aan te zetten nieuwe producten te kopen, zei de fabrikant donderdag in een mededeling aan het Franse persbureau AFP. “Ons doel is altijd geweest om producten te maken waar onze klanten van houden, en iPhones zo lang mogelijk mee laten gaan is daar een belangrijk onderdeel van.”