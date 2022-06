Koning Filip ontvangt maandag familie van Patrice Lumumba op paleis

Koning Filip ontvangt maandag de familie van Patrice Emery Lumumba op het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat laat het Koninklijk Paleis weten in een persmededeling.

De ontmoeting tussen Koning Filip en de familie van Lumumba zal voorafgaan aan de ceremonie voor de overhandiging van het stoffelijk overschot van de voormalige Congolese eerste minister in het Egmontpaleis.

Eind mei bevestigde goed ingelichte bronnen dat op 20 juni een tand van Lumumba aan zijn familie teruggegeven wordt. Het parket nam die in 2016 in beslag bij de dochter van de voormalige politieman Gerard Soete. Na de moord hielp hij het lichaam van Lumumba verdwijnen, maar de man haalde minstens een tand weg en hield die bij. In 2020 oordeelde de rechtbank dat de Belgische staat die tand aan Congo moet teruggeven. Volgens een zoon van Lumumba bevinden zich nog een tweede tand en een vinger van Lumumba in ons land.

Begin deze week keerden Koning Filip en Koningin Mathilde nog terug van hun staatsbezoek aan Congo. Ze werden vergezeld door eerste minister Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine.

