Voormalige Gentse bisschop Luc Van Looy vraagt paus hem niet tot kardinaal te benoemen

Luc Van Looy, de voormalige bisschop van Gent, wordt dan toch geen kardinaal, zoals eind mei werd aangekondigd. Hij heeft paus Franciscus gevraagd om een zogeheten dispensatie van zijn kardinalaat en die heeft dat aanvaard. Dat meldt de bisschoppenconferentie donderdag in een persbericht. Op het nieuws van zijn kardinaalscreatie kwam veel kritiek omdat hij niet altijd voldoende doortastend zou zijn opgetreden tegen misbruik in een pastorale relatie, luidt het.

Paus Franciscus had zondag de benoeming van 21 nieuwe kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk aangekondigd. Onder hen ook Luc Van Looy, voormalig bisschop van Gent. Op het nieuws van de kardinaalscreatie van Van Looy kwam naast heel wat positieve reactie, ook kritiek. Meer bepaald dat hij als bisschop van Gent, van 2004 tot 2020, niet altijd voldoende doortastend zou opgetreden hebben tegen misbruik in een pastorale relatie. Om te voorkomen dat slachtoffers van dergelijk misbruik door zijn kardinalaat nogmaals gekwetst zouden worden, vroeg hij aan de paus om hem niet te benoemen tot kardinaal. Dat verzoek werd ingewilligd.

Op dit moment telt de Rooms-Katholieke Kerk 208 kardinalen, van wie er 117 stemrecht hebben. Vanaf 27 augustus zou dat aantal groeien naar 229 kardinalen, van wie 131 met stemrecht. Acht van de nieuwe kardinalen zijn van Europa, zes uit Azië, twee uit Afrika, één van Noord-Amerika en vier uit Centraal- en Latijns-Amerika. De laatste keer dat de paus nieuwe kardinalen heeft ingezworen, was in november 2020.

Luc Van Looy wordt later dit jaar 81. Van 2004 tot 2019 was hij de 30ste bisschop van het bisdom Gent. Van Looy is een salesiaan en geboren in Tielen.