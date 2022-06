Ghislaine Maxwell verzoekt Amerikaanse gerecht om genade

De Britse Ghislaine Maxwell, die eind 2021 in New York werd veroordeeld wegens sekshandel in de zaak-Epstein, heeft het Amerikaanse gerecht om genade gevraagd, zo bericht het Franse persagentschap AFP donderdag. Haar straf moet op 28 juni worden uitgesproken.

De zestigjarige Maxwell werd eind december schuldig bevonden in het misbruikproces. De jury achtte het bewezen dat ze tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor de zedendelinquent en haar vriend Jeffrey Epstein.

Maxwell riskeert tot veertig jaar gevangenisstraf, maar woensdagavond heeft haar advocatenteam een motie ingediend bij het federaal hof van Manhattan. Daarin vragen ze de rechter om niet verder te gaan dan twintig jaar celstraf.

De verdediging benadrukte in het genadeverzoek dat Epstein “het meesterbrein, de belangrijkste agressor en de orkestrator was van de misdaden die in zijn voordeel zijn gepleegd”. Epstein zelf pleegde in 2019 zelfmoord in een cel in New York.