Opnieuw (halve) Belg bij Manchester United? Duffels-Braziliaanse Andreas Pereira op zijn weg terug

Andreas Pereira keert deze zomer terug naar United, maar het is niet zeker dat hij daar ook zal blijven — © ISOPIX

Omdat Andreas Pereira (26) de laatste jaren volledig uit beeld verdween bij Manchester United, trok hij dit seizoen op Uitleenbeurt naar Flamengo. De Braziliaanse club had in die huurovereenkomst ook een aankoopoptie bedongen, maar besloot die uiteindelijk niet te lichten. De in Duffel geboren Braziliaan keert zo deze zomer terug naar Manchester.