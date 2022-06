Sterkhouder Emmanuel Agbadou verlaat Eupen voor avontuur in Ligue 1 bij Stade Reims

Eupen nam Agbadou in de zomer van 2020 over van het Tunesische Monastir. Enkele weken later stond hij al in de basis, om er niet meer uit te verdwijnen. In totaal droeg hij 64 keer het Eupense shirt en daarin vond hij zes keer de weg naar de netten. Op het einde van het afgelopen seizoen werd hij door de fans verkozen tot Speler van het Jaar. Intussen is hij ook international.

Bij Reims kan Agbadou in principe de vervanger worden van Faes, die in de belangstelling van heel wat clubs staat.

