De pret kan niet meer op voor Conny Vandendriessche (58). Haar House of HR is voor een recordbedrag van eigenaar gewisseld, ze heeft er net een reisje met haar man opzitten, en vanmorgen heeft ze al een paar baantjes getrokken in haar zwembad – met water van een aangename 30 graden. “Ik ben perfect gelukkig, als ik maar aan de slag kan blijven.”