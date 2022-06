ASSISEN. Roger Slegers schuldig bevonden aan doodslag op zijn vriendin Lesley Swolfs

Na een beraad van ruim vijf uur heeft de Antwerpse assisenjury Roger Slegers donderdagavond schuldig verklaard aan doodslag. Op 25 september 2019 stak hij haar dood in zijn appartement in Zoersel. “Hij was onder invloed van alcohol, cannabis en eventueel medicatie, maar dat kan de feiten niet rechtvaardigen of verschonen”, oordeelde de jury.

De jury vond het niet geloofwaardig dat Lesley Roger in de rechter onderarm gesneden zou hebben en zijn er van overtuigd dat hij het zelf heeft gedaan. Daarmee volgen ze de wetsdokter, die eerder deze week verklaarde dat de kans op verwondingen op de binnenkant van je onderarm klein is in een gevecht. Bovendien waren de twee grote snijwonden parallel en was Roger Slegers linkshandig.

Maar zelfs als Lesley hem wel gesneden zou hebben, dan nog vond de jury dat er geen sprake kon zijn van uitlokking. “Ook als Lesley verbaal agressief was, met een asbak heeft gegooid en hem verwond heeft, was dat niet in verhouding met de dodelijke steken”, motiveerde de jury.