Schietpartij en aanval met zuur in Koekelberg: twee gewonden

Bij een schietpartij en gevecht gisteren in het centrum van de Brusselse gemeente Koekelberg zijn twee mannen gewond geraakt. Een kreeg kogels in de bil en de andere kreeg een zuur in het gezicht. De twee daders sloegen op de vlucht maar konden opgepakt worden en zijn aangehouden. Het gaat om een drugsafrekening.

De feiten speelden zich woensdagavond rond 18 uur af ter hoogte van het metrostation Simonis. Een Peugeot 208 reed een andere auto klem. In die tweede auto zaten twee broers. De ene werd beschoten terwijl de andere een zuur op zich gesprenkeld kreeg. De verdachten gingen ervandoor. De politie kwam ter plekke en troffen een zwaargewond slachtoffer aan. De tweede zou zich voor verzorging zelf naar het ziekenhuis begeven hebben. De twee zijn niet in levensgevaar.

Even later kon de politie de twee vermoedelijke daders arresteren na een voertuigcontrole. Het gaat om jonge mannen van Koekelberg en Molenbeek, ze zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. In beide voertuigen, zowel dat van de slachtoffers als dat van de vermoedelijke daders werd drugs aangetroffen. Aangenomen wordt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. In Brussel is er een toenemende strijd aan de gang tussen drugsbendes die elkaar territorium betwisten. Dat resulteerde al in een tiental schietpartijen de afgelopen maanden.