Nieuwe klacht van misbruik in cafés Elsene: barman en andere verdachte verhoord

Een van de cafés die eerder dit jaar in opspraak kwam.

Het Brusselse gerecht heeft twee verdachten verhoord na een nieuwe klacht in het dossier van seksueel misbruik van vrouwelijke klanten in enkele bars rond het kerkhof van Elsene. Een van de verdachten is een barman, die reeds door verscheidene van de 17 bestaande klachten werd geviseerd. Klaarblijkelijk is nu een tweede verdachte in beeld gekomen.

Ruim acht maanden geleden kwamen twee eetcafés in Elsene, uitgebaat door dezelfde eigenaars, terecht in het oog van een storm van klachten over seksueel misbruik. Vrouwelijke klanten beweerden er gedrogeerd te zijn geweest en daarna misbruikt. Een van de barmannen werd daarbij meermaals genoemd. De man werd door zijn bazen eerst verplaatst, maar na een golf van beschuldigende berichten op sociale media werd hij uiteindelijk op non-actief gezet.

Het Brusselse parket opende een vooronderzoek en kreeg 17 officiële klachten binnen van verkrachting en seksueel misbruik, gespreid over verscheidene jaren. Een slachtoffer zette pas onlangs de stap om eveneens klacht in te dienen. Die heeft geleid tot het jongste “verhoor door de procureur van twee verdachten, die daarna werden vrijgelaten”, aldus het Brusselse parket.

Dat ze weer vrijgelaten zijn, zegt nog niets over hun schuld of onschuld. Uiteraard zijn deze twee personen onschuldig tot het tegendeel bewezen zou worden. Maar de speurders stellen ook almaar vaker de aanhouding van mogelijke verdachten zo lang mogelijk uit, omdat deze laatsten tot hun aanhouding geen inzage krijgen in het dossier en dus niet weten waar de speurders allemaal mee bezig zijn.

In de wandelgangen van het justitiepaleis gaat het gerucht intussen dat het onderzoek tegen september zou worden afgesloten. Dat gerucht kregen wij echter niet bevestigd.

(yb)