4.1 miljard door carrière van 8 minuten en 14 seconden: dit is de nieuwste ‘wegwerpraket’ van NASA

De krachtigste raket in een halve eeuw tijd staat klaar om gelanceerd te worden. NASA’s SLS-raket moet astronauten weer naar de maan brengen en verder, tot Mars. Maar het gloednieuwe ruimtetuig teert op verouderde technologie, kost handenvol geld en de concurrentie nadert met beter én goedkoper. “Als de lancering niet lukt, dan is het meteen einde verhaal, vrezen ze in de VS”, zegt ruimtevaartexpert Koen Geukens.