Hij wilde Reagan dood, en redde zo diens carrière: 41 jaar na de moordpoging is John Hinckley weer op vrije voeten

“Na 41 jaar, 2 maanden en 5 dagen, FREEDOM AT LAST.” Die boodschap stuurde John Hinckley Jr. (67) woensdag de wereld in via Twitter. In 1981 probeerde hij president Ronald Reagan te vermoorden. Amerikaanse historici zijn het erover eens: de moordpoging van Hinckley maakte van de zwakke Reagan een sterke held. Het was het startschot van de conservatieve revolutie die de wereld zou veranderen. Het motief had niets met politiek te maken: Hinckley wilde slechts indruk maken op een actrice.