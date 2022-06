FIFA eist terugbetaling van 2,1 miljoen euro van ex-voorzitter Michel Platini

In het proces tegen voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en ex-UEFA-voorzitter Michel Platini eist de Wereldvoetbalbond FIFA van Michel Platini de terugbetaling van de som van 2,1 miljoen euro. Dat is het bedrag dat hem destijds frauduleus zou zijn overgemaakt, zo maakte FIFA-advocate Catherine Hohl-Chirazi donderdag bekend tijdens het proces in het Zwitserse Bellinzona.

“De FIFA is frauduleus misleid”, klonk het in haar pleidooi. “In het contract staat nergens dat de 300.000 Zwitserse frank die aan hem betaald is een aanbetaling was en dat de voormalige UEFA-topman eigenlijk een miljoen Zwitserse frank per jaar zou ontvangen voor zijn advieswerk. Die betaling werd nooit bekrachtigd. FIFA treft daarin dus geen schuld.”

De Zwitserse aanklager in het fraudeproces vraagt voor beide mannen een celstraf van een jaar en acht maanden met uitstel. Blatter (86) en Platini (66) staan in het proces, dat op 8 juni begon, terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Platini ontving een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de Wereldvoetbalbond, bijna negen jaar na zijn werk als adviseur tussen 1998 en 2002. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht.

Blatter en Platini riskeerden tot vijf jaar cel voor fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Omstreeks 8 juli wordt een uitspraak verwacht.