De ultieme vogelgids is van de hand van Nils van Duivendijk (56): “Zo’n klein vogeltje, dat 500 kilometer aan één stuk vliegt, dat is toch fenomenaal?”

Vogelen is hip. Vogels kijken, that is. En voor al die hippe vogelkijkers is er nu de ultieme vogelgids, waarin alle 720 gevederde soorten die Europa rijk is, tot in detail staan beschreven. Van stadsduif over ivoormeeuw tot rode rotslijster. Nils van Duivendijk – noem hem gerust de fanatiekste der vogelaars – heeft er 6,5 jaar elke dag aan gewerkt. En zeggen dat hij eigenlijk gewoon longfunctieanalist is. “Ik ben wel halftijds gaan werken, anders had het nog een paar jaar langer geduurd.”