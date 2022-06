Opgelet: nieuwe V-test kan er meer dan 1.000 euro naast zitten

Er zit een fout in de vernieuwde V-test, die de VREG eerder deze week lanceerde. Die toont automatisch de goedkoopste leverancier als je toegang geeft tot de gegevens van je digitale meter. Maar duizenden gebruikers kunnen daarbij verkeerde bedragen te zien krijgen. De VREG belooft een aanpassing.

De nieuwe V-test moet het gemakkelijker maken om voor je werkelijke verbruik de beste leverancier te vinden. Al enkele duizenden Vlamingen maakten de voorbije dagen de koppeling met de digitale meter. Maar bij een proef van onze redactie bleek de V-test heel andere verbruikscijfers te gebruiken dan het verbruik dat de digitale meter van Fluvius zelf aangaf. Met als resultaat een beloofde energiefactuur die ruim 1.000 euro lager zou gaan liggen.

Zonnepanelen

Het probleem treft iedereen met zonnepanelen bij wie de digitale meter minder dan een jaar geleden is geïnstalleerd. Dat gaat dus om een groot deel van de ruim 30.000 mensen die in de voorbije twaalf maanden zonnepanelen lieten installeren, want bij hen wordt automatisch ook een digitale meter geïnstalleerd. Daarbovenop komen zonnepaneleneigenaars die zelf een digitale meter aanvroegen.

“Dan gebruikt de V-test een jaarverbruik dat Fluvius schat op basis van je eerder doorgegeven meterstanden”, zegt VREG-woordvoerder Leen Vandezande. “Dat kan een geschat jaarverbruik zijn, gebaseerd op een situatie met een klassieke meter met terugdraaiende teller. Pas als je de digitale meter een volledig jaar hebt, gaat de V-test de gegevens van de digitale meter gebruiken. We gaan dat verduidelijken bij een volgende aanpassing van de V-test.”

