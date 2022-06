Asielzoekers die gedeporteerd zouden worden naar Rwanda doen hun verhaal: “Het voelde alsof ik geëxecuteerd zou worden”

Het Europees Mensenrechtenhof blokkeerde dinsdagavond last minute de uitwijzing van zeven migranten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda. Enkelen van die migranten deden nu hun verhaal bij de Britse krant The Independent. “Het voelde alsof ik geëxecuteerd zou worden.”

De eerste “uitzettingsvlucht” van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda werd dinsdag tegengehouden door een last minute uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het aantal vluchtelingen op de eerste vlucht lag aanvankelijk op 130, maar een hele reeks juridische procedures perkte dat aantal in tot zeven.

Enkelen van die zeven deden bij journalisten van The Independent hun verhaal. Dinsdagnamiddag werd op de celdeur van de 45-jarige Mohammed geklopt en werd hem verteld dat hij naar Rwanda zou gebracht worden. “Ze gebruikten hun mobiele telefoon om te vertalen,” zegt de Iraanse Koerd. “Ze vroegen me: ‘Heb je een harnas nodig?’ Ik schreef: ‘Nee, ik wil bij jullie leven, waarom zou ik proberen jullie pijn te doen?’ Ze deden het in het volste geheim. Ik heb nooit iemand anders gezien totdat ik daadwerkelijk in het vliegtuig zat”, vertelt hij. “Het was alsof we voor de laatste keer afscheid namen. Het was erg pijnlijk,” zegt hij.

Mohammed werd in een busje gezet, waar hij naar eigen zeggen gezelschap kreeg van vijf agenten. “Het voelde alsof ik geëxecuteerd zou worden”, zegt hij. “Ik zat daar maar. Ik kreeg niet eens toestemming om een luchtje te scheppen, tenzij ik naar het toilet wilde gaan. Ik was echt verbijsterd. Ik dacht: ‘Welke misdaad heb ik begaan om zo behandeld te worden?’ Het was erg vernederend.”

“Als ik terugga, word ik vermoord”

Ook de 25-jarig Zoran werd op het vliegtuig geplaatst. “Het voelde als niets wat ik ooit eerder heb meegemaakt.” Hij zegt dat hij beveiligers smeekte om hem niet in het vliegtuig te dwingen. Op de geluidsopname van een telefoongesprek dat hij met een vriend heeft kunnen voeren, is te horen hoe Zoran schreeuwt van de pijn. Hij zegt dat anderen ook aan het schreeuwen waren.“De agenten vertelden me dat als je probeert te ontsnappen of weg te rennen je situatie alleen maar erger zal worden,” zegt Zoran. “Ik zei dat ik daar niet heen wilde, maar ik had een riem om mijn buik en ik was geboeid. Als ik terugga naar Iran zal de regering me vermoorden.”

Ook de 36-jarige Taha vertelt over de gruwel die hij ervaarde. Hij was zo bang dat hij flauwviel toen de agenten op zijn deur kwamen kloppen. “Ik kon niet ademen, dus moesten ze me per brancard uit het detentiecentrum halen,” zegt hij. “Ik kon ook niets doen omdat ze handboeien gebruikten.”

En hetzelfde klinkt bij de 25-jarige Rasool. “Je kunt het niet vergelijken met de dood, de dood is beter. Ik had nooit gedacht dat me dit zou overkomen, dat ze me naar een ander land zouden brengen, zo ver weg van alles wat ik ken”, vertelt hij aan The Independent. Rond 19.30 uur (lokale tijd) kreeg hij een telefoontje van zijn advocaat die het nieuws meldde dat hij toch niet op de vlucht moest zitten.

Uiteindelijk moest niemand naar Rwanda vertrekken. Maar de Britse regering liet al weten dat ze “niet ontmoedigd” zijn na de annulatie van de vlucht.

(sgg)