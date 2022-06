Herman (80) doet aanval op uurrecord fietsen: “Als ik in de eerste bocht niet val, komt het goed”

Vrijdag valt Herman Derdin uit Begijnendijk het uurrecord bij de 80-plussers aan. Officieel is het de ambitie om het Belgische record te breken, dat op zo’n 37 kilometer staat. “Maar als ik goeie benen heb, moet ik in de buurt van de 39 kilometer komen”, en dat is het werelduurrecord. “Wij zullen vooral blij zijn als hij heelhuids aankomt”, zegt zoon Jos. “Vorige week moest ik hem nog ondersteunen in de douche, of hij brak zijn heup.”