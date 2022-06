Club Brugge krijgt stevige concurrentie voor Vinicius Souza: onder meer Ajax en PSV melden zich

Vinicius Souza is grofwild op de transfermarkt. De 22-jarige Braziliaan die afgelopen seizoen indruk maakte op het middenveld van KV Mechelen staat op het verlanglijstje van meerdere topclubs in binnen- en buitenland.

Souza ligt onder contract bij tweedeklasser Lommel, waar City Football Group de plak zwaait. Na zijn geslaagde uitleenbeurt in Mechelen wil CFG hem nu laten proeven van Europees voetbal. Club Brugge was al geïnteresseerd maar krijgt af te rekenen met stevige concurrentie uit het buitenland. In Nederland hebben zowel Ajax als PSV zich gemeld, vanuit Turkije is er concrete interesse van Fenerbahce en ook het Schotse Celtic hoopt van zijn goede relaties met CFG te profiteren om Souza binnen te halen.

De speler vertoeft momenteel nog in zijn thuisland Brazilië, maar zou deze week nog de knoop doorhakken over zijn toekomst.