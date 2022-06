Tropisch weer op komst, maar lang niet alle zwemzones aan de kust zijn open: hier kan je wél plonzen

Zoals ieder jaar gingen de eerste bewaakte zwemzones aan onze kust afgelopen woensdag, op 15 juni, verplicht open. Dit jaar kwam die datum erg gelegen, nu zomerse temperaturen voorspeld zijn. En toch gaat dit weekend minder dan één op drie zwemzones open. Elke kustgemeente is dan wel verplicht om vanaf 15 juni een bewaakte zwemzone aan te bieden, het is pas vanaf 1 juli verplicht om álle zwemzones te openen.

Gokken

“Tussen 15 juni en 1 juli beslissen de gemeenten zelf welke zwemzones ze al dan niet openen”, zegt An Beun van IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. “Die beslissing nemen zij ook al in de winter, en dan kan je natuurlijk moeilijk rekening houden met het weer. Dat zorgt soms voor gekke situaties, want zoiets blijft gokken.”

Rudi Catrysse zet zijn go cars klaar. — © BAHNMULLER FRANK

Zo opent geen enkele gemeente dit weekend alle zwemzones. In sommige badplaatsen is er zelfs maar één open, zoals in Nieuwpoort. “Nu is het weer goed, maar vorig jaar was dat helemaal niet het geval”, zegt de burgemeester van Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke (CD&V). “Dan stonden onze redders tot begin juli met hun vingers te draaien. We maken die beslissing in januari al, want bij de bezetting van zo’n post komt heel wat praktische voorbereiding kijken. Zoiets kan je niet last minute omgooien. Zo zijn we bijvoorbeeld volledig afhankelijk van jobstudenten als redder, en de meesten hebben nu nog examens.”

Koud water

Beun en Vanden Broucke benadrukken ook dat de temperatuur van de Noordzee, in tegenstelling tot die van de buitenlucht, nog tegenvalt. “15 à16 graden, dat is echt nog koud”, zegt Beun. “Mij krijg je daar niet in.” Burgemeester Vanden Broucke gaat er dan ook van uit dat ‘pootjebaden’ voor de meeste mensen dit weekend zal volstaan. “En wie wil, kánzwemmen, hé. Onze post ten oosten van het casino is open.”

Geopende zwemzones kan je herkennen aan de groene vlag, elders mag je in principe niet zwemmen. “De kans dat je daarvoor effectief beboet wordt, is klein”, zegt Beun. “Maar het is echt wel gevaarlijk. Als je in de problemen komt, is de kans bijzonder groot dat hulp te laat komt.”