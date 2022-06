Antwerp hoopt komst Oranje-spits Vincent Janssen vandaag af te ronden

Janssen moet de eerste spraakmakende transfer van Marc Overmars worden als directeur voetbalzaken bij Antwerp, een overgang met een prijskaartje. In 2019 haalde het Mexicaanse Monterrey de 1 meter 84 grote aanvaller voor 9 miljoen euro weg bij Tottenham, een som waarvan het een deel hoopt te recupereren. Bovendien strijkt Janssen aan de andere kant van de oceaan een nettoloon van om en bij de 2 miljoen euro op.

Laat geld voor Antwerp met zijn kapitaalkrachtige voorzitter Paul Gheysens nu net geen probleem vormen. Na de komst van Radja Nainggolan vorige zomer wil de Great Old straks uitpakken met Janssen. Een akkoord tussen beide partijen zit in de pijplijn. Dat Marc Overmars de Nederlandse kaart trekt, is intussen meer dan duidelijk. Na de aanstelling van hoofdcoach Mark van Bommel – hij pakte twee landgenoten mee om hem bij te staan – is ook de eerste grote inkomende speler een noorderbuur. Janssen brak door bij AZ in het seizoen 2015-16. Hij maakte toen 27 goals en versierde een droomtransfer naar Tottenham voor liefst 22 miljoen euro.

De overstap naar de Spurs werd geen voltreffer. Janssen zocht vervolgens zijn heil in Mexico, waar hij in 3 seizoenen voor Monterrey 94 keer aan de bak kwam en 24 keer scoorde. Door zijn overstap naar Antwerp hoopt de spits meer in beeld te komen voor de Nederlandse nationale ploeg. Janssen wil eind dit jaar een selectie versieren voor het WK in Qatar.

Vincent Janssen. — © Pro Shots/Sipa USA

Lamkel Zé niet meer welkom

Voorst hervat ook Antwerp met zijn medische tests. De spelers zullen zich, onderverdeeld in kleine groepen, vandaag en morgen moeten aanmelden voor het medische gedeelte en de fysieke proeven. In totaal worden bijna dertig spelers gescreend. Daarbij onder meer de Ecuadoraanse nieuwkomer Anthony Valencia, die gisteren al een deel van zijn tests aflegde. En natuurlijk kapitein Faris Haroun, die er nog een jaartje bij doet in de rood-witte kleuren. Alexis De Sart en Frank Boya zijn dan weer terug van weggeweest. De huurlingen die terugkeren van OH Leuven en Zulte Waregem mogen zich tijdens de voorbereiding in de gratie van Mark van Bommel spelen. Hetzelfde geldt voor een handvol beloftespelers.

Er zullen ook enkele afwezigen zijn. Radja Nainggolan revalideert nog na zijn enkeloperatie. De Antwerpenaar zal ook maandag op de eerste groepstraining ontbreken. Hij wordt klaargestoomd voor de Conference League-voorrondes en de competitiestart. Michel-Ange Balikwisha en Abdoulaye Seck genieten na hun interlandverplichtingen nog van een week vakantie. Didier Lamkel Zé is niet langer welkom. De Kameroener die vorig seizoen aan drie verschillende clubs werd uitgeleend, ligt nog onder contract tot medio 2023, maar mag vertrekken. Ook voor Guy Mbenza en Junior Pius zoekt Antwerp naar een oplossing. (dige, havg)