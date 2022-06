Onderwijs moet huiswerk overdoen nu eindtermen vernietigd zijn: “Terecht, maar totaal niet normaal voor ons team én de jongeren”

Katholiek onderwijs haalt slag thuis in strijd met onderwijsminister Ben Weyts

De vernietiging van de eindtermen vanaf het derde middelbaar door het Grondwettelijk Hof veroorzaakt een schokgolf door de leraarskamer. Werk van jaren mag in de vuilnisbak en ook voor leerlingen is het onduidelijkheid troef. “Dat kan je ons moeilijk verwijten”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, dat de procedure aanspande. “Wij hebben gelijk gekregen over de hele lijn.”