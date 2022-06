Het geflirt van Romelu Lukaku (29) met zijn ex-club Inter lijkt meer en meer uit te monden in een nieuwe relatie. Chelsea gaat akkoord met zijn wens om uitgeleend te worden aan zijn oude liefde en er wordt onderhandeld op clubniveau. Terugkeren naar een ex-lief is doorgaans geen goed idee, maar in dit geval zou het wel kunnen werken.