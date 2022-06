Vicepresident Pence weigerde te vluchten tijdens bestorming Capitool

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence weigerde tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 te vluchten uit het gebouw, zelfs al raadden de veiligheidsdiensten hem aan dat te doen. Dat heeft een ex-adviseur van de toenmalige vicepresident gezegd tijdens de hoorzitting van de commissie van het Huis van Afgevaardigden over de bestorming.

Aanhangers van president Trump bestormden op 6 januari 2021 het Capitool, waar op dat moment de resultaten van de presidentsverkiezingen - die door de Democraat Joe Biden werden gewonnen - werden gevalideerd. Pence leidde als vicepresident de zitting in het Congres.

Trump had zijn vicepresident voordien al openlijk opgeroepen om de procedure te blokkeren. Tijdens zijn toespraak net voor de bestorming, waarin Trump opnieuw zei dat de verkiezing van hem gestolen werd, zette hij zijn aanhangers ook expliciet op tegen Pence. Via Twitter bleef Trump ook inbeuken op Pence. De geweldplegers gingen daarom ook op zoek naar de vicepresident in het Capitool, die ze een verrader noemden en dreigden op te knopen indien hij de bevestiging van Bidens overwinning niet verhinderde.

Maar Pence hield dus voet bij stuk. “De vicepresident wilde in geen geval riskeren dat de wereld zou zien dat de vicepresident van de VS vlucht uit het Amerikaanse Capitool”, zei Greg Jacobs. Pence was vastbesloten om de validatie van de verkiezingsresultaten tot een goed einde te brengen. Hij zag dat als een “grondwettelijke plicht”, en hij verschanste zich dan ook uren op een veilige plek in het Capitool, om daarna terug te keren naar de Senaat. In een simulatie filmpje werd getoond hoe dicht de vandalen tot bij de voormalige vicepresident geraakten. Amper 12 meter scheidde Pence van de woedende menigte.

Op de vraag of president Donald Trump zijn vicepresident op een bepaald moment had opgebeld om te controleren of hij in veiligheid was, zei Jacob: “dat deed hij niet.” Volgens hem was Pence daardoor “gefrustreerd”.

Meerdere getuigen hadden het ook over een verhit telefoongesprek tussen Pence en Trump die ochtend, waarbij Trump meerdere scheldwoorden gebruikte. Hij noemde Pence ‘een watje’.

