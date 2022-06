Amber Heard “houdt nog van Johnny Depp”, maar vreest dat hij haar opnieuw zal aanklagen

In het eerste deel van een interview met NBC News bleef Heard bij haar beschuldigingen van partnergeweld, hoewel ze daarvoor pas werd veroordeeld wegens laster. In het tweede deel van het interview, waarvan donderdag een preview werd verspreid, geeft Heard toe dat ze bang is dat Johnny Depp opnieuw een klacht zal indienen tegen haar. “Ik ben bang dat gelijk wat ik doe, gelijk wat ik zeg of hoe ik het zeg, elke stap die ik zet een andere kans zal bieden om mij op zo’n manier het zwijgen op te leggen. Wat de bedoeling is van een lasterzaak, veronderstel ik: om je stem af te nemen.”

Toch heeft ze “absoluut” nog liefde voor Depp. “Ik hou van hem. Ik hield van hem met mijn hele hart. En ik deed mijn best om een diep gebroken relatie te doen werken, maar dat lukte me niet”, zei Heard. “Ik heb geen slechte gevoelens of kwade wil tegenover hem. Ik weet dat dat misschien moeilijk te begrijpen is, of misschien is het heel gemakkelijk te begrijpen als je gewoon ooit van iemand gehouden hebt.”

Ze zei ook de negatieve publieke opinie tegenover haar te begrijpen. “Ik ben geen goed slachtoffer, ik begrijp het. Ik ben geen sympathiek slachtoffer, ik ben geen perfect slachtoffer. Maar ik vroeg de jury mij als een mens te zien.”

Heard hield vol dat haar opiniestuk in The Washington Post in 2018, dat de aanleiding vormde voor de lasterzaak, niet over haar relatie met Depp ging. Wel “dat ik mijn stem leende aan een groter cultureel gesprek dat we hadden op dat moment”, verwijzend naar de #MeToo-beweging. “Ik wist natuurlijk dat het belangrijk was voor mij om het niet over hem te maken. Of om iets te doen zoals hem belasteren.” Daarom hielpen “teams van advocaten” haar bij het (her)schrijven. Ze benadrukte dat ze “natuurlijk niet” wilde dat Depp “gecanceld” werd. “Het ging niet over hem.”