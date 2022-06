Macron bereid om onder bepaalde omstandigheden in Moskou met Poetin te praten

Archiefbeeld: een ontmoeting tussen Poetin en Macron in 2019. — © AP

De Franse president Emmanuel Macron is onder bepaalde omstandigheden bereid om naar Moskou te reizen om met de Russische president Vladimir Poetin te spreken. Dat heeft hij aan televisiezender TF1 gezegd tijdens een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev.

“Ik denk dat een trip naar Rusland vandaag randvoorwaarden vereist, dus ook een gebaar van president Poetin. Ik ga niet zomaar naar daar gaan”, zei hij.

Macron zegt ook bereid te zijn te blijven praten met Poetin over “humanitaire kwesties, de bescherming van gevangenen en voedselveiligheid om een oplossing te vinden om graan en tarwe dat vandaag vastzit in Odessa weg te halen”. “Ik sluit niets uit, maar ik zal dat steeds doen in transparantie met de Oekraïense president en enkel wanneer dat nuttig is”, aldus de Franse president tijdens het interview.

Militaire overwinning of onderhandelingen

Op de vraag of Oekraïne territoriale toegevingen moet doen tegenover Rusland, zei Macron dat Kiev daarover moet beslissen. “Ik denk dat we vandaag aan de kant van onze waarden en van het internationaal recht moeten staan, dus aan de kant van Oekraïne”, zei hij. “We moeten volhouden en Oekraïne helpen om vol te houden in een oorlog die lang gaat duren.”

Maar Frankrijk en de internationale gemeenschap moeten niet beslissen wat de voorwaarden zijn om deze oorlog te beëindigen in de plaats van de Oekraïners, zegt hij. “Ofwel komt er op een bepaald moment een militaire overwinning, ofwel komen er onderhandelingen”, klinkt het. Maar beslissingen over eventuele toegevingen moeten door het Oekraïense leiderschap gemaakt worden.

Bezoek

Macron bezocht donderdag samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Roemeense president Klaus Iohannis Kiev. Tijdens dat bezoek had de Oekraïense president Volodimir Zelenski verklaard dat hij betwijfelt of overleg met Poetin enig nut heeft.