Wereldhandelsorganisatie sluit eerste wereldwijde handelsdeal sinds 2013

De Wereldhandelsorganisatie heeft donderdagnacht een pakket aan maatregelen aangenomen waarmee onder meer het aan banden leggen van subsidies in de visserij en het tijdelijk afzien van patentrechten op coronavaccins wordt geregeld. De WTO had sinds 2013 geen wereldwijde handelsdeal meer aangenomen.

Het akkoord tussen de 164 lidstaten van de WTO komt er na dagenlang overleg. Het overleg had eigenlijk woensdag al afgerond moeten zijn, maar omdat er toen nog geen overeenstemming was, werd er donderdag en donderdagnacht doorvergaderd. Rond 05.00 uur op vrijdag (Belgische tijd) stemden alle lidstaten in met het akkoord.

“Jullie gaan niet met lege handen naar huis”, zei WHO-topvrouw Ngozi Okonjo-Iweala. “De WTO heeft laten zien dat ze in staat is om te reageren op de uitdagingen van onze tijd.”

Door de tijdelijke schorsing van coronavaccinpatenten wordt de productie van die vaccins mogelijk in meer landen. De visserijovereenkomst verbiedt dan weer subsidies voor illegale en niet-gereglementeerde visserij. De lidstaten beloven ook meer te doen om op te treden tegen de door Rusland veroorzaakte voedselonzekerheid en verlengden een akkoord om voorlopig geen tarieven te heffen op internationale handel. Tot slot kwamen ze overeen om dringende hervormingen door te voeren binnen de WTO.

Het geplande akkoord over landbouwhervormingen kwam er dan weer niet.