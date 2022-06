WHO roept op om mentale gezondheidszorg wereldwijd te herzien, nu aantal gevallen stijgt door pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een globale hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Dat is in het bijzonder belangrijk omdat het aantal mensen dat kampt met mentale problemen sterk gestegen is sinds het begin van de coronapandemie.

Het aantal gevallen van depressie en angst steeg alleen al in het eerste jaar van de pandemie met 25 procent, aldus de WHO bij de publicatie van zijn grootste studie naar geestelijke gezondheidszorg in meer dan 20 jaar.

Bijna een miljard mensen, of bijna één op de acht mensen wereldwijd, had in 2019 – voor de pandemie begon – te kampen met mentale gezondheidsproblemen. Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen sterven gemiddeld 10 tot 20 jaar vroeger dan de algemene bevolking, waarschuwt het rapport.

Enkele van de belangrijkste oorzaken voor depressies zijn seksueel misbruik tijdens de kindertijd en pesterijen. Het rapport roept dan ook op om beide problematieken aan te pakken via de sociale diensten, het ondersteunen van gezinnen in moeilijkheden en programma’s rond emotioneel leren op school.

Ook sociaaleconomische ongelijkheden, oorlogen, de klimaatcrisis en bedreigingen voor de gezondheid, zoals een pandemie, verhogen het risico op mentale gezondheidsproblemen.

“Iedereen komt in zijn leven wel iemand tegen met een mentale aandoening. Een goede mentale gezondheid leidt tot een goede fysieke gezondheid en dit nieuwe rapport is een overtuigend pleidooi voor verandering”, aldus directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Investeren in mentale gezondheid is investeren in een beter leven en een betere toekomst voor iedereen.”