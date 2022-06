Gerecht onderzocht afgelopen 5 jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels na incidenten in crèches

Het gerecht onderzocht de afgelopen vijf jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij kinderen die gelinkt werden aan een incident in een crèche. Dat blijkt uit informatie die leden van de Onderzoekscommissie Kinderopvang kregen, schrijft VRT NWS. Toch wordt er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen overgegaan tot vervolging, en dat baart Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open VLD) zorgen.

Na het incident in Mariakerke, waar een baby overleed na mogelijke mishandeling in een crèche, werd in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie Kinderopvang opgericht. Uit informatie die aan leden van die commissie werd bezorgd, blijkt dat het gerecht de afgelopen vijf jaar 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij kinderen onderzocht die gelinkt werden aan een incident in een crèche. “Ik wist wel dat er zaken misgingen, maar ik ben wel geschrokken van het feit dat het zulke hoge cijfers zijn”, zegt Saeys, lid van de commissie.

Bij één incident stikte een baby van 10 maanden oud in een onaangepast bed, gekneld tussen matras en houten spijlen. Bij een tweede overlijden stikte een kind in een zachte matras, nadat het daar twintig minuten alleen gelaten werd door een begeleider, en was er vervolgens ook sprake van verkeerde reanimatie en tegenstrijdige verklaringen. En in een derde geval liep een kind van vijf maanden hersenschade op bij een bloeding in het hoofd na een val, waarbij er slechts één begeleider aanwezig was voor 14 kinderen omdat de andere begeleider boodschappen was gaan doen.

Slechts in twee gevallen vervolging

Na het gerechtelijk onderzoek werd bij die 24 incidenten echter maar in 2 gevallen overgegaan tot vervolging. Vaak eindigt een zaak in een buitenvervolgingstelling, omdat het moeilijk te bewijzen is waar en door wie de feiten zijn gepleegd.

Saeys maakt zich ook zorgen dat er wat schort aan de handhaving na een incident. Bij die procedure wordt een crèche van naderbij opgevolgd, om te vermijden dat gemaakte fouten of gevaarlijke incidenten opnieuw zouden plaatsvinden. “Ik zie bijvoorbeeld soms gevallen waar een overlijden gebeurd is in 2019, maar waar ze tot op vandaag geen Zorginspectie gezien hebben”, aldus het Vlaams Parlementslid. In andere gevallen wordt het advies om te gaan handhaven soms gewoon niet gevolgd.