Voormalige kapitein Russisch nationaal elftal veroordeelt invasie in Oekraïne: “Misschien vermoorden ze me hiervoor”

Igor Denisov (38), voormalig kapitein van het Russische nationale voetbalelftal, heeft in een interview de invasie van Rusland in Oekraïne scherp veroordeeld. Hij vreest inmiddels voor zijn leven.

Denisov verzamelde 54 caps tussen 2008 en 2016 en is één van Ruslands meest gelauwerde spelers van het afgelopen decennium. Hij is dan ook de hoogst geprofileerde atleet die zich openlijk tegen de oorlog heeft uitgesproken. Denisov deed zijn uitspraken bij een gevierd Russisch sportjournalist, de beelden werden verspreid via Youtube. De ex-voetballer noemde de invasie een catastrofe en complete horror. “Misschien zetten ze me in de gevangenis voor mijn woorden, of word ik zelfs vermoord hiervoor. Maar ik zeg het zoals het is”, aldus Denisov.

De ex-ploegmaat van onder meer Axel Witsel bij Zenit Sint-Petersburg benadrukte zijn liefde voor Rusland en weigert het land te verlaten omwille van de oorlog. Meer zelfs, hij heeft meteen na de invasie een brief gestuurd naar president Poetin om zijn afkeer tegen de oorlog uit te spreken. “Ik ben een trotse Rus maar heb de invasie meteen veroordeeld”, aldus Denisov. “Ik heb hem zelfs gezegd dat ik op mijn knieën wilde gaan opdat de oorlog zou worden stopgezet.

Denisov is één van de weinige publieke figuren in Rusland die zich openlijk heeft uitgesproken tegen de oorlog, al mag dat zo niet worden genoemd. In het bewuste Youtube-interview zijn bepaalde woorden die verwijzen naar de militaire acties in Oekraïne vervormd en niet verstaanbaar.